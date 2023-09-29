«Динамо» Москва — «Авангард»: счет 6:0, обзор голов

В очередной игре регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» уверенно на своем льду переиграло омский «Авангард» со счетом 6:0.

«Бело-голубые» открыли счет на 8-й минуте усилиями Седрика Пакетта.

Во втором периоде они отправили еще четыре шайбы в ворота Василия Демченко. Отличились Бреннан Менелл, Максим Джиошвили, Никита Гусев, Эрик О'Делл.

В начале третьего периода Никита Гусев оформил дубль и сделал счет 6:0 в пользу «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Москва — «Авангард» 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) Голы: Пакетт — 1 (Менелл, Уил), 7:47 — 1:0, Менелл — 1 (Рашевский, Готовец), 27:08 — 2:0, Джиошвили — 1 (бол., Ожиганов, О'Делл), 31:30 — 3:0, Гусев — 1 (Уил), 36:17 — 4:0, О'Делл — 1 (бол., Уил, Менелл), 39:26 — 5:0, Гусев — 2 (бол., Пакетт, Уил), 40:27 — 6:0Вратари: Волков — Демченко, МишуровБроски: 30 (10+12+8) — 27 (5+12+10)Штраф: 6 — 16

После этого успеха у «Динамо» стало 18 очков и оно идет на втором месте на «Западе». «Авангард» располагается в середине турнирной таблицы на «Востоке» с 11 очками.