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    Кузнецов: Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке?

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    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал историю о защитнике «Нью-Йорк Рейнджерса» Дэне Джирарди, который постоянно блокировал броски Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке? Там не надо стоять, говорят. Он сам не любит, когда закрывают. Мне тоже не нравится, когда закрывают.

    Я боюсь почему-то бросать. Боюсь попасть в партнёра? Да. Мне надо видеть вратаря. А они говорят наоборот — что надо закрывать. Уилсон седой? Да. У него одно колено уже, правда, только. По коленям же прилетает.

    Был такой защитник (Дэн) Джирарди — он всё блокировал (у Овечкина). В один из первых годов моих мы играли в плей-офф (c "Рейнджерс") — соперники чётко прям отдавали, чтобы мы Овечкину пасовали. Вот Джирарди по 10 раз за игру блокировал. Ему пофиг было, он так накатывал, блокировал, молча отдавал. И всё.

    У него какой-то бронежилет там был? Не знаю, но я думаю была защита дополнительная сзади. Потому что он потом начал на одно колено садиться, блокируя, и больше спиной разворачивался. Видимо, Саня ему куда-то попал. Где-то рёбра прикрывал чуть-чуть, я думаю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».

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    • Напомним, что Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ с 822 голами. Капитан столичного клуба отстает от Уэйна Гретцки, который занимает 1-е место по этому показателю, на 72 шайбы. В прошлом сезоне Овечкин забил 42 гола в 73-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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