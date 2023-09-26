Кузнецов: Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке?

Нападающийрассказал историю о защитнике, который постоянно блокировал броски

«Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке? Там не надо стоять, говорят. Он сам не любит, когда закрывают. Мне тоже не нравится, когда закрывают.

Я боюсь почему-то бросать. Боюсь попасть в партнёра? Да. Мне надо видеть вратаря. А они говорят наоборот — что надо закрывать. Уилсон седой? Да. У него одно колено уже, правда, только. По коленям же прилетает.

Был такой защитник (Дэн) Джирарди — он всё блокировал (у Овечкина). В один из первых годов моих мы играли в плей-офф (c "Рейнджерс") — соперники чётко прям отдавали, чтобы мы Овечкину пасовали. Вот Джирарди по 10 раз за игру блокировал. Ему пофиг было, он так накатывал, блокировал, молча отдавал. И всё.

У него какой-то бронежилет там был? Не знаю, но я думаю была защита дополнительная сзади. Потому что он потом начал на одно колено садиться, блокируя, и больше спиной разворачивался. Видимо, Саня ему куда-то попал. Где-то рёбра прикрывал чуть-чуть, я думаю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».

Напомним, что Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ с 822 голами. Капитан столичного клуба отстает от Уэйна Гретцки, который занимает 1-е место по этому показателю, на 72 шайбы. В прошлом сезоне Овечкин забил 42 гола в 73-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.