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    Капризов о целях «Миннесоты»: Выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о личных и командных целях перед началом сезона НХЛ 2023/2024 .

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «Я собираюсь показать себя и сделать всё, что в моих силах. Я ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды.

    Очевидно, что цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше. И именно к этому мы будем стремиться», — приводит слова Капризова Star Tribune.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» вылетела в 1-м раунде плей-офф в серии против «Далласа» (2:4 счет в серии). Капризов провел 67 матчей, забил 40 голов и сделал 35 голевых передач.

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