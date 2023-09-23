Капризов о целях «Миннесоты»: Выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше

Российский нападающийвысказался о личных и командных целях перед началом сезона НХЛ 2023/2024 .

«Я собираюсь показать себя и сделать всё, что в моих силах. Я ожидаю, что команда сделает то же самое, будет показывать лучшее, на что мы способны. Это то, чего я ожидаю от себя и от команды.

Очевидно, что цель состоит в том, чтобы выйти в плей-офф и добиться хороших результатов в розыгрыше. И именно к этому мы будем стремиться», — приводит слова Капризова Star Tribune.

Напомним, что в прошлом сезоне НХЛ «Миннесота» вылетела в 1-м раунде плей-офф в серии против «Далласа» (2:4 счет в серии). Капризов провел 67 матчей, забил 40 голов и сделал 35 голевых передач.