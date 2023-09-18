Ротенберг о проблемах Гальченюка: Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ

Роман Ротенберг Фото: globallookpress.com
«У нас хорошие ребята, мастера — собрана сильная команда. Мы довольны игроками, но Сеня Грицюк, который имеет огромную роль в большинстве, проводит всего третий матч. Он набирает форму через игры.
Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры.
Тот же Алекс Гальченюк — сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, например, как непросто Евгению Свечникову в "Ак Барсе".
Мы увидели яркую игру Алекса. Если он продолжит так работать дальше — голы придут», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.