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    Ротенберг о проблемах Гальченюка: Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Сибири» (1:2) оценил игру Алекса Гальченюка.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «У нас хорошие ребята, мастера — собрана сильная команда. Мы довольны игроками, но Сеня Грицюк, который имеет огромную роль в большинстве, проводит всего третий матч. Он набирает форму через игры.

    Календарь не позволяет построить длительный тренировочный процесс для игроков, поэтому наши лидеры будут входить через игры.

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    • Тот же Алекс Гальченюк — сегодня он ожил, адаптировался в КХЛ. Тяжело перейти из НХЛ в КХЛ. Видим, например, как непросто Евгению Свечникову в "Ак Барсе".

    Мы увидели яркую игру Алекса. Если он продолжит так работать дальше — голы придут», — приводит слова Ротенберга пресс-служба СКА.

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