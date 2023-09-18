Панарин вошел в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»попал в топ-50 лучших действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

Сейчас опубликованы места с 31-го до 50-го. Панарин занял 32-е место в списке.

Партнер Панарина по команде шведский форвард Мика Зибанежад расположился на 31-й строчке. Обладатель приза лучшему вратарю — «Везина Трофи» — в минувшем сезоне Линус Улльмарк из «Бостона» занял 46-е место.

Панарин с 2019 года выступает за «Рейнджерс». В прошедшем сезоне он провел 89 матчей, в которых набрал 94 очка (29 шайб и 65 передач). Ранее в НХЛ он выступал за «Коламбус» и «Чикаго».