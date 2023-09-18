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    Панарин вошел в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в топ-50 лучших действующих хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба лиги.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    Сейчас опубликованы места с 31-го до 50-го. Панарин занял 32-е место в списке.

    Партнер Панарина по команде шведский форвард Мика Зибанежад расположился на 31-й строчке. Обладатель приза лучшему вратарю — «Везина Трофи» — в минувшем сезоне Линус Улльмарк из «Бостона» занял 46-е место.

    Панарин с 2019 года выступает за «Рейнджерс». В прошедшем сезоне он провел 89 матчей, в которых набрал 94 очка (29 шайб и 65 передач). Ранее в НХЛ он выступал за «Коламбус» и «Чикаго».

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