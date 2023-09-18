Леонтьев: Очень крупный, неприятный счет

Главный тренервысказался после встречи регулярного чемпионата с(0:8).

«Если смотреть на статистику, то мы сделали 31 бросок в створ, а соперник — 27. А если посмотреть на счет, то происходит диссонанс. У "Барыса" великолепно сыграл вратарь. Подтащил много моментов. К сожалению, мы не реализовали много своих хороших шансов. Очень крупный, неприятный счет.

Выбил ли из колеи быстрый гол на 13-й секунде игры? Нет. Даже второй гол нас из колеи не выбил, потому что первый и второй периоды борьба шла равная до третьего гола соперника.

Да, конечно, пропускать первыми неприятно, но если ты ведёшь и контролируешь игры, то ты сам должен забивать первым и доводить дело до победы. Пока у нас это не получается», — приводит слова Леонтьева официальный телеграм-канал «Нефтехимика».

«Барыс» набрал 7 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. У «Нефтехимика» — 3 очка и 12-е место.