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    Вайсфельд: Стало больше непредсказуемых результатов, что важно для развития лиги

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о положительных тенденциях в новой сезоне КХЛ.

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    «Главное, что нравится на старте сезона КХЛ — это сохранение тенденции прошлого года. Стало значительно больше непредсказуемых результатов, что очень важно для развития лиги в целом.

    Чем их больше, тем лучше для всей лиги и для её популяризации. Ведь одна из основных задач, стоящих перед КХЛ, — привлечение болельщиков на трибуны, расширение зрительской аудитории. Эта задача решается, а потому это то, на что хочется обратить внимание», — сказал Вайсфельд Чемпионату.

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