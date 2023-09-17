Вайсфельд: Стало больше непредсказуемых результатов, что важно для развития лиги

Известный хоккейный функционервысказался о положительных тенденциях в новой сезоне КХЛ.

«Главное, что нравится на старте сезона КХЛ — это сохранение тенденции прошлого года. Стало значительно больше непредсказуемых результатов, что очень важно для развития лиги в целом.

Чем их больше, тем лучше для всей лиги и для её популяризации. Ведь одна из основных задач, стоящих перед КХЛ, — привлечение болельщиков на трибуны, расширение зрительской аудитории. Эта задача решается, а потому это то, на что хочется обратить внимание», — сказал Вайсфельд Чемпионату.

Напомним, что 16-го сентября тольяттинская «Лада» обыграла «Металлург» (3:1), который занимает в матче регулярного чемпионата КХЛ