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    «Барыс» победил «Адмирал», «Северсталь» обыграла «Витязь»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома одолел «Адмирал» со счетом 4:3.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    Клуб из Казахстана одержал первую победу в текущем сезоне. «Адмирал» потерпел третье поражение подряд, а всего — пятое в нынешнем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» — «Адмирал» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Лабейт — 1 (бол., Оберг, Барбер), 5:11 — 1:0. Чудинов — 1 (бол., Горшков), 16:55 — 1:1. Шэн — 2 (Чудинов, Гутик), 24:49 — 1:2. Бракко — 1 (бол., Лабейт, Барбер), 26:12 — 2:2. Фьоре — 2 (Соловьев, Горшков), 40:20 — 2:3. Старченко — 1 (Скленичка), 42:36 — 3:3. Старченко — 2 (Шайхмедденов, Шалапов), 53:25 — 4:3Вратари: Шутов — Серебряков (58:52)

    В параллельной встрече «Северсталь» взяла верх над «Витязем». В составе победителей шайбы забросили Тимур Муханов, Дмитрий Моисеев и Павел Денисов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Муханов — 1 (Аймурзин, Петунин), 0:48 — 0:1. Моисеев — 4 (Барберио, Рожков), 8:20 — 0:2. Денисов — 2 (п.в., Иванцов), 57:49 — 0:3Вратари: Дорожко (56:32 — 57:49) — Шостак

    «Северсталь» занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 7 очков за 5 встреч. «Витязь» расположился на последней строчке (2 очка за 7 матчей).

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