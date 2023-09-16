«Барыс» победил «Адмирал», «Северсталь» обыграла «Витязь»

В матче регулярного чемпионата КХЛдома одолелсо счетом 4:3.

Клуб из Казахстана одержал первую победу в текущем сезоне. «Адмирал» потерпел третье поражение подряд, а всего — пятое в нынешнем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» — «Адмирал» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Лабейт — 1 (бол., Оберг, Барбер), 5:11 — 1:0. Чудинов — 1 (бол., Горшков), 16:55 — 1:1. Шэн — 2 (Чудинов, Гутик), 24:49 — 1:2. Бракко — 1 (бол., Лабейт, Барбер), 26:12 — 2:2. Фьоре — 2 (Соловьев, Горшков), 40:20 — 2:3. Старченко — 1 (Скленичка), 42:36 — 3:3. Старченко — 2 (Шайхмедденов, Шалапов), 53:25 — 4:3Вратари: Шутов — Серебряков (58:52)

В параллельной встрече «Северсталь» взяла верх над «Витязем». В составе победителей шайбы забросили Тимур Муханов, Дмитрий Моисеев и Павел Денисов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Муханов — 1 (Аймурзин, Петунин), 0:48 — 0:1. Моисеев — 4 (Барберио, Рожков), 8:20 — 0:2. Денисов — 2 (п.в., Иванцов), 57:49 — 0:3Вратари: Дорожко (56:32 — 57:49) — Шостак

«Северсталь» занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 7 очков за 5 встреч. «Витязь» расположился на последней строчке (2 очка за 7 матчей).