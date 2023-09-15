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    «Динамо» в гостях победило СКА

    СКА — «Динамо» счет матча 1:3 (1:2, 0:0, 0:1), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо
    Московское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ оказалось сильнее СКА со счетом 3:1.

    Автор дубля Максим Джиошвили
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    Автор дубля Максим Джиошвили

    На 5-й минуте форвард хозяев Арсений Грицюк использовал большинство и вывел свою команду вперед. Спустя 9 минут Максиму Джиошвили удалось сравнять счет в неравных составах.

    На 17-й минуте Владислав Михайлов точным броском выводит «бело-голубых» вперед. Во втором периоде была тягучая и вязкая игра, но без заброшенных шайб.

    На 47-й минуте Максим Джиошвили оформил дубль, снова использовав большинство. Итоговый счет 3:1 в пользу московского «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «СКА» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Грицюк -1 (бол., Никитин), 4:36 — 1:0, Джиошвили -1 (бол., Гусев, Менелл), 13:59 — 1:1, Михайлов -1 (Рашевский, ОДелл), 16:30 — 1:2, Джиошвили — 2 (бол.), 46:57 — 1:3Вратари: Маттссон — ВолковШтраф: 16 (6+6+4) — 12 (8+2+2)Броски: 38 (15+9+14) — 29 (9+9+11)

    После семи проведенных матчей у «Динамо» стало 10 очков, у СКА на два меньше.

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