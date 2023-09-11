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    Мичков снова будет играть за «Сочи»

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    Нападающий СКА Матвей Мичков отправляется на правах аренды в «Сочи», сообщает Роман Ротенберг.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Матвей в этом сезоне отправиться выступать в "Сочи". Считаю, это правильное решение — у него вся карьера впереди. Ему требуется много игрового времени, закаляться. В "Сочи" он получит такую возможность. Мы с ним много общались и пришли к обоюдному решению, что так будет лучше для его карьеры.

    Мичков — игрок первого-второго звена, мы надеемся на его дальнейший прогресс и не хотим мариновать его в запасе. Станем внимательно следить за развитием карьерой и всегда рады видеть его у себя в Петербурге», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

    В минувшем сезоне Мичков уже играл в «Сочи», где провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

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