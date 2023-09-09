«Динамо» Мск — «Сочи»: счет матча 4:0, обзор голов

Джордан Уил Фото: globallookpress.com
В составе «бело-голубых» шайбы забросили Никита Гусев, Джордан Уил, Эрик О'Делл и Максим Джиошвили. Все голы хозяев состоялись в большинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Голы: Гусев — 2 (бол. Уил, Менелл), 26:26 — 1:0. Уил — 2 (бол. Менелл), 34:17 — 2:0. О'Делл — 3 (бол. Уил), 40:05 — 3:0. Джиошвили — 1 (бол. Рашевский, Ожиганов), 50:16 — 4:0Вратари: Коновалов — БердинБроски: 45 (10+14+21) — 26 (11+8+7)Штраф: 10 — 15
После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице Запада (4 очка). «Сочи» — на 10-й позиции (2).