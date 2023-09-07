Заварухин: Самое главное, чего не хватало — агрессии в атаке

Главный тренервысказался о поражении от(2:3 ОТ).

«Хорошее начало, контролировали шайбу. Где-то не хватало угроз. Первые семь минут всё четко, выходили из-под прессинга. Самое главное, чего не хватало — агрессии в атаке. Второй период проиграли, не было силовой борьбы, ошибки в средней зоне привели к голам.

Хороший черновой гол забили в конце, его должны были, наверное, забивать раньше. Мы проявили характер, в концовке сравняли и не перестали играть при счёте 0:2. В овертайме зубами ловили шайбу. Вытащили из пустых ворот, и был шанс забить, но это не получилось. Нас ожидает тяжёлый выезд — три разных часовых пояса. Будем готовиться к играм дальше», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

После этого матча «Авангард» занимает 4-е место в таблице Востока (4 очка). «Автомобилист» располагается на 1-й стройке (5).