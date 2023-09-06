ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Семен Кошелев забил победный гол «Металлурга»«Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
    Все новости спорта

    Разин: «Магнитку» вдохновил первый гол в ворота ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг ЦСКА КХЛ
    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Разин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин

    «Было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок.

    Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться, идеального ничего не бывает.

  • «Металлург» наказал ЦСКА за ошибки в обороне, а Федотов вновь на скамейке запасных
  • Обзор матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург»
  • Сегодня

    • Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы.

    На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

    В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Локомотив» настраивается на первую победу в сезоне
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сербия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нидерланды — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие