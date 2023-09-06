Разин: «Магнитку» вдохновил первый гол в ворота ЦСКА

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над(4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок.

Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться, идеального ничего не бывает.

Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы.

На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче «Металлург» встретится 7 сентября с московским «Динамо», а ЦСКА 8 сентября сыграет с «Нефтехимиком».