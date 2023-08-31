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    Никитин о новичках: У них есть качества, которые мы хотели добавить «Локомотиву»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об уровне игры новичков команды — Мартина Герната, Алексея Береглазова и Ярослава Лихачёва.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Мы понимали, какого это уровня игроки, хороший анализ провели. У них есть качества, которые мы хотели бы добавить нашей команде. Способности Герната и Береглазова достаточно кумулятивные.

    Они могут играть на любой позиции и с любыми партнёрами, это очень важно для "Локомотива". Оба — опытные, поигравшие на международной арене, выигрывавшие чемпионаты. Мы надеемся, это пойдёт плюсом для нашей команды.

    Что касается Лихачёва, то он не первую предсезонку с нами. Но сейчас к нему относились как к игроку основного состава.

    Мы надеемся, что он будет развиваться. Ярослав должен почувствовать ответственность. Думаю, что он выдержит это. У него есть все данные для этого», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» вылетел во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с ЦСКА (3:4 в серии). В это межсезонье «железнодорожников» покинули форвард Егор Коршков, перейдя в «Амур». Также, боссы ярославского клуба расторгли контракт с защитником Алексеем Марченко.

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