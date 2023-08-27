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    «Куньлунь» по буллитам обыграл «Амур» в Кубке мэра Москвы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Амур
    В матче Кубка мэра Москвы «Куньлунь» победил «Амур» по буллитам. В основное время команды сыграли вничью — 3:3.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Победную шайбу в серии буллитов забросил Лукас Локхарт.

    Таким образом, «Куньлунь» занял итоговое пятое место на Кубке мэра Москвы.

    Кубок мэра Москвы
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 Б (3:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: П. Фу — 1 (Челиос, Спроул), 0:27 — 0:1. Бродхерст — 4 (Коршков, Щемеров), 2:17 — 1:1. Лапин — 1 (Гиздатуллин), 15:03 — 2:1. Бродхерст — 5 (Спиценко, Слепец), 15:40 — 3:1. Вуд — 1 (бол., Челиос, Броссо), 45:09 — 3:2. Локхарт — 1 (бол., Броссо, П. Фу), 47:20 — 3:3Победный буллит: ЛокхартВратари: Калниньш — Лазушин (Смит, 36:29)Штраф: 10 — 37
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