ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
  • 22:02
    • Хет-трик Уоткинса обеспечил «Астон Вилле» победу в матче против «Хиберниана»
    Все новости спорта

    Николишин рассказал об уходе из «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Авангард
    Нападающий «Авангарда» Иван Николишин рассказал об уходе из хабаровского «Амура».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Действительно тяжёлый переход, много всего было. В подробности вдаваться не хочется, было и было, разошлись и пожали руки. Спасибо им сказал, что отпустили, вроде как довольно честный обмен получился.

    Переживал, что могу к началу сезона остаться без команды? Конечно, переживал. Уже все начинают играть, а ты всё тренируешься и не понимаешь, что тебя ждёт дальше. Слава богу, что всё разрешилось. Есть облегчение, что можно сосредоточиться на хоккее», — передает слова Николишина Чемпионат.

    Напомним, что Николишин перенес операцию в это межсезонье, которую по договоренности должны были оплатить в «Амуре», но боссы хабаровчан отказались это делать, предложив игроку квалификационное предложение с повышением зарплаты.

    Николишин отказался подписывать контракт с «Амуром», который по итогу обменял форварда в «Авангард».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Аякс» «Лудогорец»?
  • «Лудогорец» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Латвия одержит победу в своем первом матче на ЧМ?
  • Латвия — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Черногорцы затратят много сил на победу?
  • Мексика — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 24 августа
  • Завтра в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 12:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Стивенс — Андреева
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие