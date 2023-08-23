Николишин рассказал об уходе из «Амура»

Нападающийрассказал об уходе из хабаровского

«Действительно тяжёлый переход, много всего было. В подробности вдаваться не хочется, было и было, разошлись и пожали руки. Спасибо им сказал, что отпустили, вроде как довольно честный обмен получился.

Переживал, что могу к началу сезона остаться без команды? Конечно, переживал. Уже все начинают играть, а ты всё тренируешься и не понимаешь, что тебя ждёт дальше. Слава богу, что всё разрешилось. Есть облегчение, что можно сосредоточиться на хоккее», — передает слова Николишина Чемпионат.

Напомним, что Николишин перенес операцию в это межсезонье, которую по договоренности должны были оплатить в «Амуре», но боссы хабаровчан отказались это делать, предложив игроку квалификационное предложение с повышением зарплаты.

Николишин отказался подписывать контракт с «Амуром», который по итогу обменял форварда в «Авангард».