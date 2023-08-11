«Нефтехимик» вырвал победу у «Химика» в первом матче Кубка LADA

В стартовом матче Кубка LADAодержал победу надиз Воскресенска со счетом 4:3.

На точные броски Данилы Попова, Павла Анохина, Данилы Шерстобитова и Александра Дергачева «Химик» ответил голами Демида Мансурова, Алексея Липанова и Егора Варюшкина.

Кубок LADA «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) Голы: Мансуров — 1 (бол., Беляев), 19:56 — 0:1. Попов — 1 (Жукенов, Анохин), 23:48 — 1:1. Анохин — 1 (Попов), 27:16 — 2:1. Липанов — 1 (бол., Жукенов, Мансуров), 33:22 — 2:2. Шерстобитов — 1, 42:41 — 3:2. Варюшкин — 1, 59:05 — 3:3. Дергачев — 1, 59:15 — 4:3Вратари: Тихомиров — Виноградов

В следующем матче на турнире «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем» 12 августа. В тот же день воскресенский «Химик» сыграет с хозяевами турнира тольяттинской «Ладой».