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    «Нефтехимик» вырвал победу у «Химика» в первом матче Кубка LADA

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Химик
    В стартовом матче Кубка LADA «Нефтехимик» одержал победу над «Химиком» из Воскресенска со счетом 4:3.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На точные броски Данилы Попова, Павла Анохина, Данилы Шерстобитова и Александра Дергачева «Химик» ответил голами Демида Мансурова, Алексея Липанова и Егора Варюшкина.

    Кубок LADA
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химик» (Воскресенск) — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
    Голы: Мансуров — 1 (бол., Беляев), 19:56 — 0:1. Попов — 1 (Жукенов, Анохин), 23:48 — 1:1. Анохин — 1 (Попов), 27:16 — 2:1. Липанов — 1 (бол., Жукенов, Мансуров), 33:22 — 2:2. Шерстобитов — 1, 42:41 — 3:2. Варюшкин — 1, 59:05 — 3:3. Дергачев — 1, 59:15 — 4:3Вратари: Тихомиров — Виноградов

    В следующем матче на турнире «Нефтехимик» встретится с «Куньлунем» 12 августа. В тот же день воскресенский «Химик» сыграет с хозяевами турнира тольяттинской «Ладой».

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