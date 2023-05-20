В 20:20 20.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Последний матч: «Швеция» — «Франция» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Швеция» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 8:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 8:1 (победит «Швеция»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Франция.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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