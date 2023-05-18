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    Швеция разгромила Венгрию в матче чемпионата мира

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Швеции
    В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции без проблем переиграла команду Венгрии со счетом 7:1.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    На дубль Якоба Де ла Роза, а также голы Оскара Линдберга, Денниса Эверберга, Андре Петерссона, Джонатана Берггрена и Лукаса Рэймонда венгры ответили лишь одним точным броском в исполнении Роланда Кишша.

    Хоккей. Чемпионат мира. Группа A
    Венгрия — Швеция — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
    Голы: Линдберг — 3 (Теммернес, А. Линдхольм), 1:33 — 0:1. Де ла Росе — 1 (мен., Грундстрем), 5:13 — 0:2. Кишш — 1 (Барталис, Гарат), 7:36 — 1:2. Эверберг — 2 (Лильегрен, Сандин), 17:50 — 1:3. Петерссон — 1 (бол., Теммернес, Раймонд), 24:17 — 1:4. Берггрен — 1 (Раймонд, Лильегрен), 37:37 — 1:5. Де ла Росе — 2 (Серенсен, Теммернес), 38:20 — 1:6. Раймонд — 1 (Карлссон, Теммернес), 48:48 — 1:7Вратари: Д. Хорват — Валлстедт. Штраф: 4 — 4Броски: 9 (9+0+0) — 51 (15+19+17)

    Швеция выиграла четвертый матч подряд в группе А и идет на второй позиции, Венгрия занимает шестую строчку с одной победой в четырех играх.

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