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    Норвегия минимально выиграла у Словении на ЧМ-2023

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2023 Сборная Словении Сборная Норвегии
    В матче группового этапа чемпионата мира 2023 сборная Норвегии со счетом 1:0 обыграла команду Словении.

    Игроки сборной Норвегии
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    Единственная шайба была заброшена на 15-й минуте 1-го периода. Автором победного гола стал Томас Берг-Пёульсен, который отметился с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена.

    ЧМ-2023. Группа B
    Словения — Норвегия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Берг-Пеульсен — 1 (Йоханнесен, Ольсен), 14:05 — 0:1Вратари: Крошель (58:58 — 59:31, 59:37) — ХаукеланнШтраф: 6 — 8Броски: 18 (5+7+6) — 29 (9+12+8)

    После первой победы в турнире Норвегия занимает 5-е место в группе В. Словения после трех поражений подряд занимает последнюю строчку.

    В следующем туре Словения сыграет с Чехией, Норвегия — с Латвией.

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