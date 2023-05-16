Норвегия минимально выиграла у Словении на ЧМ-2023

В матче группового этапа чемпионата мира 2023 сборнаясо счетом 1:0 обыграла команду

Единственная шайба была заброшена на 15-й минуте 1-го периода. Автором победного гола стал Томас Берг-Пёульсен, который отметился с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена.

ЧМ-2023. Группа B Словения — Норвегия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Берг-Пеульсен — 1 (Йоханнесен, Ольсен), 14:05 — 0:1Вратари: Крошель (58:58 — 59:31, 59:37) — ХаукеланнШтраф: 6 — 8Броски: 18 (5+7+6) — 29 (9+12+8)

После первой победы в турнире Норвегия занимает 5-е место в группе В. Словения после трех поражений подряд занимает последнюю строчку.

В следующем туре Словения сыграет с Чехией, Норвегия — с Латвией.