В 16:20 16.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A чемпионата мира по хоккею-2023.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дания» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Дания»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дания — Австрия.

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