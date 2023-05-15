В 20:20 15.05.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B ЧМ-2023 по хоккею.

Последний матч: «Чехия» — «Латвия» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Латвия». Коэффициент ставки — 2.59 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Латвия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Чехия — Латвия.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам