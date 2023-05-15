В матче чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Латвией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 15 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Чехия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

На текущем ЧМ Чехия стартовала максимально идеально: добилась двух побед и вошла в тройку сильнейших в таблице группы B, уступая лидерам лишь по худшим дополнительным показателям.

Уже со старта турнира Чехии пришлось пройти проверку на прочность, которую ей решила устроить Словакия, дважды выходившая по ходу встречи вперед. Но с этим квестом чехи справились — 3:2, как и разобрались с Казахстаном во второй игре — 5:1.

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Одним из ярчайших представителей Чехии в матче с казахами стал Доминик Кубалик. Форвард «Детройта» оформил дубль и мог ввалить еще одну шайбу с помощью буллита.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

За три периода команда Кари Ялонена нанесла 43 удара в створ при 15 со стороны Казахстана — тотальное превосходство. Реализация моментов показала солидные 11.63%. Вратарь Чехии Марек Лангхаммер засэйвил 14 бросков (93.33%).

Латвия

После двух туров Латвия и Словения составляют коалицию неудачников, которые в группе B не набрали ни единого балла. Но из-за лучшей разницы голов хозяева чемпионата поднялись на седьмое место. Вероятно, это слабое психологическое утешение.

Несмотря на ноль на балансе, Латвию едва ли можно обвинить в безвольности. Разве могла скромная команда достать до Канады? Да и в раунде со Словакией не все было безнадежно. В нем бордовые уступили с минимальной разницей — 1:2.

По ходу встречи с бронзовыми призерами последней Олимпиады команда Харийса Витолиньша устроилась на быстрый пропущенный гол. Произошло это на 44-й секунде, а стопроцентную возможность для ответки пришлось искать до конца 16-й минуты вторых двадцати.

Нашел ее Родриго Аболс. К сожалению для Латвии, он оказался единственным. И это при 28 бросках в створ ворот. Реализация ударов скатилась к плюшевым 3.57%. Что касается вратаря латвийцев Артура Силова, то в его статистику вошли 27 сэйвов (93.1%).

Коэффициенты

Победу Чехии букмекеры рассматривают за 1.36, ничью — за 5.60, а победу Латвии — за 7.10.

Прогноз

К этому моменту Чехии неплохо удавалось разбираться с аутсайдерами. Вероятно, никаких поблажек не будет и для одной из хозяек этого турнира. Латвийцы скисли на фоне более сильных соперников , и, кажется, не вывезут в таком предстоящий раунд.

Ставка

Команда Кари Ялонена еще не показывала на этом турнире свой праймовый хоккей. Возможно, пришла очередь в игре понедельника. Наши прогноз и ставка — Чехия забьет в каждом периоде за 2.59.

В двух предыдущих встречах чехи давили противников уже в первом периоде, забрасывая по 2+ шайбы. Поэтому дополнительно можем порекомендовать вариант — Чехия победит + ТБ 1.5 в первом периоде за 3.15.