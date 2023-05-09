Ротенберг о победе «России 25»: Мы были обязаны победить в день великой победы

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче Большого тура Сборной против Беларуси (5:1).

«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене, такая поддержка. И в такой день играли — великой победы. Мы были обязаны победить сегодня.

Хорошо настроились в эмоциональном плане, были заряжены, восстановились физически. Слава богу, была возможность выспаться, а не как в Казахстане.

Но такие тяжёлые ситуации закаляют команду, тут как в бою — не бывает ничего идеального. Сейчас тоже будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Огромная благодарность команде, сыграли друг за друга. Сегодня всё было, горжусь командой. Работаем дальше. Продолжаем работать. Нам есть над чем работать», — передает слова Ротенберга Чемпионат.

Следующие матчи «Россия 25» и сборная Беларуси сыграют 12 и 13 мая в Туле.