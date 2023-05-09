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    Дубль Глотова помог «России 25» разгромить Беларусь

    «Россия 25» — Беларусь: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Белоруссии
    «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1) в рамках Большого тура Сборной.

    «Россия 25» — Беларусь
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    «Россия 25» — Беларусь

    В первом периоде команды на двоих забили 4 гола. Сначала дублем отметился нападающий Василий Глотов. В обоих голах ассистентом поучаствовал Павел Порядин.

    На 16-й минуте встречи сборная Беларуси сократила отставание до минимума благодаря голу защитника Сергея Сапего.

    За 40 секунд до конца первого отрезка нападающий «России 25» Валентин Зыков вернул преимущество в два гола — 3:1.

    Во втором и третьем периоде «Россия 25» забила по голу. Сначала защитник команды Илья Карпухин сделал счет разгромным, а затем форвард Михаил Воробьев забил 5-й гол своей команды.

    Большой тур Сборной.
    «Россия 25» — Беларусь 5:1 (3:1, 1:0, 1:0).
    Голы: Глотов — 2 (бол. Порядин), 08:51 — 1:0. Глотов — 3 (Порядин), 16:24 — 2:0. Сапего — 1 (Белевич, Игнатенко), 16:43 — 2:1. Зыков — 5 (бол. Хайруллин, Никишин), 19:20 — 3:1. Карпухин — 1 (Никишин), 33:41 — 4:1. Воробьев — 1 (Гребенщиков), 45:31 — 5:1Вратари: Серебряков — КульбаковБроски: 42 (16+10+16) — 11 (5+5+1)Штраф: 16 — 41

    «Россия 25» и сборная Беларуси сыграют два матча в Туле. Встречи состоятся 12 и 13 мая.

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