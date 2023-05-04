Драйзайтль: В игре с «Вегасом» «Эдмонтон» был недостаточно хорош

Нападающий «Эдмонтона»прокомментировал поражение от «Вегаса» (4:6) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Напомним, что в этом поединке он оформил покер в игре и стал первым за 36 лет игроков «Эдмонтона» с четырьмя голами в матче Кубка Стэнли.

«Определенно, "Вегас" — это совершенно другая команда с другой системой. Но мы не были достаточно хороши. Это даже близко не напоминает то, как мы играем...успешно играем. Мы должны двигаться дальше, и мы будем лучше», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

«Вегас» ведет в серии 1-0. Второй матч противостояния запланирована на 7 мая.