КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю сезона

КХЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.

В тройку претендентов вошли Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Адмирал»).

24-летний Дорожко провел 44 матча в сезоне с учетом плей-офф и одержал 18 побед (94,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,01) при 6 играх на ноль.

23-летний Исаев провел 50 матчей с учетом плей-офф и одержал 28 побед (93,4%, 1,61) при 7 играх на ноль.

27-летний Серебряков провел 62 матча с учетом плей-офф и одержал 26 побед (94,4%, 1,82) при 6 играх на ноль.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

Ранее эту награду получали Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Еременко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдди Паскуале и Иван Федотов.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 18 мая 2023 года.