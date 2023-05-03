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    КХЛ назвала претендентов на приз лучшему вратарю сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Витязь Локомотив Адмирал КХЛ
    КХЛ назвала номинантов на приз лучшему вратарю сезона-2022/2023.

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    В тройку претендентов вошли Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив») и Никита Серебряков («Адмирал»).

    24-летний Дорожко провел 44 матча в сезоне с учетом плей-офф и одержал 18 побед (94,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,01) при 6 играх на ноль.

    23-летний Исаев провел 50 матчей с учетом плей-офф и одержал 28 побед (93,4%, 1,61) при 7 играх на ноль.

    27-летний Серебряков провел 62 матча с учетом плей-офф и одержал 26 побед (94,4%, 1,82) при 6 играх на ноль.

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    • Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

    Ранее эту награду получали Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Еременко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдди Паскуале и Иван Федотов.

    Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 18 мая 2023 года.

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