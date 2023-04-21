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    Президент «Локомотива» Яковлев подвел итоги нынешнего сезона

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Президент «Локомотива» Юрий Яковлев оценил работу главного тренера команды Игоря Никитина и подвел итоги нынешнего сезона.

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Оценка сезона? Если в общем говорить, то удовлетворительно. Надеялись мы, конечно, на более положительный результат, но как сыграли, так сыграли. Что тут скажешь. Единственное — ребята молодцы, боролись до конца. Важен итоговый результат.

    Его работу оцениваю так же, как работу команды. Неразрывно всё связано. Хочу сказать, что вера, надежда в Игоря остаётся. Я верю в него как в специалиста, как в человека, который способен решать большие задачи, что он и доказывал. В целом положительное отношение к Игорю Никитину.

    Контракты помощников Никитина? Ведём переговоры, обычная работа. Мы в процессе. Может быть, какие-то изменения и будут, но несущественные.

    Чего не хватило в серии с ЦСКА? Вопрос сложный, потому что однозначно не ответишь — долго можно рассуждать. Я бы сказал — реализация. Моментов много, бросков много, реализация хромает. Это первое.

    Второе — некоторые игроки проявили себя не так, как ожидалось. И просто где-то удача нам не сопутствовала. С ЦСКА надо было одну игру выиграть, тогда было бы легче», — передает слова Яковлева Чемпионат.

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