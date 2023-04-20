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    Бывшие форварды клубов КХЛ Контиола и Коскиранта завершили игровые карьеры

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь СКА Металлург Мг Трактор Локомотив
    Финские нападающие Петри Контиола и Ярно Коскиранта завершили игровые карьеры. Об этом сообщает хоккейный скаут Хейкки Маннонен в своём «твиттере».

    Петри Контиола в «Локомотиве»
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    Петри Контиола в «Локомотиве»

    В КХЛ Контиола выступал за «Трактор», «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Финн сыграл 545 матчей в лиге и набрал 341 (120+221) очков.

    Коскиранта играл за «Сибирь» и СКА в КХЛ. Хоккеист провел 353 матча в лиге, забил 73 гола и сделал 78 голевых передач. В сезоне 2016/2017 Коскиранта выиграл Кубок Гагарина в составе питерского СКА.

    Оба хоккеиста закончили карьеры на родине. Последним клубом игроков стал финский «Ильвес», в составе которого завоевали бронзовые медали чемпионата Финляндии.

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