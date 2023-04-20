Бывшие форварды клубов КХЛ Контиола и Коскиранта завершили игровые карьеры

Финские нападающиезавершили игровые карьеры. Об этом сообщает хоккейный скаутв своём «твиттере».

В КХЛ Контиола выступал за «Трактор», «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Финн сыграл 545 матчей в лиге и набрал 341 (120+221) очков.

Коскиранта играл за «Сибирь» и СКА в КХЛ. Хоккеист провел 353 матча в лиге, забил 73 гола и сделал 78 голевых передач. В сезоне 2016/2017 Коскиранта выиграл Кубок Гагарина в составе питерского СКА.

Оба хоккеиста закончили карьеры на родине. Последним клубом игроков стал финский «Ильвес», в составе которого завоевали бронзовые медали чемпионата Финляндии.