Разин: Тяжело было три года вести переговоры и думать о тренерстве

Новый главный тренер магнитогорскогоподелился впечатлениями от опыта работы в череповецкой, где он совмещал должности главного тренера и генерального менеджера.

«Мне очень комфортно. Одно дело, когда у тебя генеральный менеджер, который спит и видит, чтобы тебя сняли. У меня с Сергеем Юрьевичем Гомоляко совсем другие отношения: мы знаем друг друга сто лет, еще играли вместе. Мы видим хоккей одним взглядом. Думаю, этот человек будет мне только помогать.

Взгляд со стороны всегда полезен. Хоккей глазами тренера — это одно, хоккей с трибуны — другое. Плюс общение с агентами — это очень сложная вещь. Тем более когда ты общаешься с агентами, а денег у тебя по-минимуму. Мне было тяжело эти три года вести переговоры и думать о тренерстве. Конфликты до сих пор мне аукаются как тренеру. Имею в виду ситуацию с Пилко», — приводит слова Разина Sport24.