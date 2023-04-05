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    Шарипзянов: Давайте заплачем и поедем все по домам? Нет, конечно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» в третьем матче финала Восточной конференции.

    «Авангард» проигрывает в серии финала Восточной конференции
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    «Авангард» проигрывает в серии финала Восточной конференции

    «Отличный матч. Я считаю, что хорошо играли, заслужили больше. Но "Ак Барс" бился до конца. Молодцы, их с победой. Мы готовимся дальше.

    Естественно, когда проигрываешь — тем более на своей арене — нет ничего хорошего. Но 1-2 в серии — ничего страшного. Играем до четырёх побед, как все знают. С хорошим настроением завтра придём, посмотрим видео, может быть, покатаемся — и послезавтра в бой.

    А что расстраиваться? Счёт 1-2, давайте заплачем и поедем все по домам? Нет, конечно. В команде боевое настроение, никто не думал, что в финале конференции будет легко. "Ак Барс" — сильная команда с сильным тренером. Я не вижу смысла расстраиваться. Мы провели хорошую игру. Да, пропустили ненужные голы; были ненужные удаления, которых мы договаривались не делать. Сложилось так, готовимся дальше.

    Если разбирать гол в овертайме, то мы плохо подкатились. Не должен так игрок вываливаться почти "в ноль". Наверное, можно было забивать свои моменты при счёте 2:0 и делать 3:0 — было бы легче доигрывать матч», — цитирует игрока «Чемпионат».

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