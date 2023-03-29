Третьяк — о рекомендациях МОК: У меня просто нет слов

Президент Федерации хоккея России (ФХР)прокомментировал заявление главы МОКоб условиях для допуска российских и белорусских спортсменов до международных турниров.

«У меня просто нет слов. Еще была какая-то надежда, но нам ее так и не дали. Сделано так, чтобы все спортсмены отказались от участия в соревнованиях.

Считаю ли я решения МОК дискриминацией по отношению к спортсменам и хоккеистам в частности? Конечно. Как можно делать так, что одним разрешают выступать, а другим — нет. Это неправильное решение», — заявил Третьяк, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава МОК Томас Бах обозначил ряд условий для допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.