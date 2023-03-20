НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Нэшвилл», «Тампа» проиграла «Нью-Джерси», «Миннесота» победила «Вашингтон»

«Миннесота» — «Вашингтон» 5:3

В составе «Кэпиталз» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин, еще один гол забил Дилан Строум. Российский форвард команды Евгений Кузнецов получил травму в матче и не отметился результативными действиями. За «Уайлд» забили Мэтт Болди, оформивший хет-трик, Райан Ривз и Брэндон Дюхайм.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Вашингтон» — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2) Голы: Болди — 20 (Юханссон, Годро), 0:50 — 1:0. Болди — 21 (Юханссон, Эрикссон Эк), 4:36 — 2:0. Овечкин — 38 (бол., Сандин), 25:34 — 2:1. Ривз — 4 (Хартман, Шоу), 30:14 — 3:1. Духайм — 8 (Сундквист), 43:46 — 4:1. Овечкин — 39 (бол., Уилсон, Строум), 52:33 — 4:2. Болди — 22, 53:58 — 5:2. Строум — 17 (Уилсон, Овечкин), 56:26 — 5:3Вратари: Флери — ЛиндгренШтраф: 22-40Броски: 40 (11+17+12) — 36 (12+10+14)

«Вашингтон» с 73 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Миннесота» находится на четвертой строчке «Запада» с 88 очками.

«Миннесота» — «Вашингтон» 5:3

«Вегас» — «Коламбус» 7:2

В составе победителей хет-трик оформил Джек Айкел, на счету Алекса Пьетранджело ассистентский покер. В активе российского нападающего Павла Дорофеева гол и результативная передача. У нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко 18-й гол в сезоне и ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Коламбус» — 7:2 (1:0, 4:1, 2:1) Голы: Кессел — 12 (бол., Дорофеев, Смит), 5:15 — 1:0. Марченко — 18 (Гудбрэнсон, Лайне), 20:37 — 1:1. Айкел — 24 (Мартинес, Пьетранджело), 30:35 — 2:1. Дорофеев — 3 (бол., Кессел, Пьетранджело), 32:09 — 3:1. Уайтклауд — 4 (Хауден, Теодор), 36:24 — 4:1. Айкел — 25 (Пьетранджело), 36:57 — 5:1. Коттер — 13 (Стивенсон, Пьетранджело), 44:18 — 6:1. Айкел — 26 (Маршессо, Макнэбб), 51:27 — 7:1. Фоуди — 5 (Берни, Лайне), 57:45 — 7:2Вратари: Патера — Тарасов (Хатчинсон, 36:57)Штраф: 4-4Броски: 41 (13+16+12) — 37 (9+15+13)

«Вегас» с 92 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Коламбус» идет последним на Востоке.

«Вегас» — «Коламбус» 7:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 7:0

Самым результативным игроком матча стал защитник победителей К’Андре Миллер, набравший четыре (2+2) очка. Артемий Панарин забил 23-й гол в сезоне. Также на счету российского форварда ассистентский дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 7:0 (6:0, 1:0, 0:0) Голы: Хытил — 20 (Миллер, Галак), 2:37 — 1:0. Зибанежад — 37 (Панарин), 7:22 — 2:0. Мотт — 5 (Труба, Миллер), 8:14 — 3:0. Миллер — 7 (Трочек, Панарин), 9:09 — 4:0. Панарин — 23 (бол., Фокс, Зибанежад), 10:01 — 5:0. Миллер — 8 (Какко, Гудроу), 13:36 — 6:0. Крайдер — 32 (Трочек, Труба), 29:02 — 7:0Вратари: Галак — Ланкинен (Сарос, 9:09)Штраф: 4-8Броски: 34 (11+11+12) — 22 (6+10+6)

«Рейджерс» с 92 очками в активе занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» (76) — 10-й на Западе.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нэшвилл» 7:0

«Сент-Луис» — «Виннипег» 3:0

«Сент-Луис» с 67 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 81 очком — на восьмой строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Капанен — 11 (Ледди), 4:04 — 1:0. Уокер — 2 (Фолк, Браун), 30:34 — 2:0. Врана — 6 (Капанен), 52:00 — 3:0Вратари: Хофер (Грайсс, 24:55, Хофер, 27:31) — Хеллибак (55:54 — 56:57)Штраф: 35-17Броски: 17 (7+4+6) — 34 (13+8+13)

«Сент-Луис» — «Виннипег» 3:0

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 2:5

У победителей хет-трик оформил Йеспер Братт. Ассистентский дубль на счету защитника Даги Хэмилтона. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил 28-й гол в сезоне и достиг отметки в 100 очков за регулярку.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2) Голы: Кучеров — 28 (Стэмкос), 3:26 — 1:0. Киллорн — 22 (Чернак, Чирелли), 26:30 — 2:0. Братт — 28 (Хишир, Сиверсон), 26:39 — 2:1. Братт — 29 (Зигенталер, Хэмилтон), 29:22 — 2:2. Хишир — 30 (Хэмилтон), 32:02 — 2:3. Фут — 1 (Шарангович, Бол), 49:51 — 2:4. Братт — 30 (п.в., Майер), 59:48 — 2:5Вратари: Василевский (58:30 — 59:48) — ВанечекШтраф: 2-8Броски: 24 (10+6+8) — 39 (10+17+12)

«Тампа» с 90 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (97) — третий.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 2:5

«Анахайм» — «Ванкувер» 1:2

«Ванкувер» с 67 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 56 очками — на 14-й строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Миллер — 26 (Хьюз, Петтерссон), 9:05 — 0:1. Петтерссон — 33 (бол., Хьюз, Миллер), 21:31 — 0:2. Строум — 13 (Терри), 53:10 — 1:2Вратари: Гибсон (58:07) — Делиа (58:37 — 58:52)Штраф: 8-6Броски: 18 (4+8+6) — 40 (17+17+6)