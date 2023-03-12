НХЛ. «Бостон» досрочно вышел в плей-офф, «Вашингтон» разгромил «Айлендерс», «Тампа» обыграла «Чикаго»

«Бостон» — «Детройт» 3:2

Этот результат позволил «Бостону» первым гарантировать себе участие в Кубке Стэнли-2023. «Мишки» набрали 105 очков в 64 играх и уже не выпадут из кубковой восьмерки команд от Восточной конференции.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42)Штраф: 4-8Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14)

«Бостон» — «Детройт» 3:2

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:1

Российские игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Дмитрий Куликов сделали по результативной передаче в этом матче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Голы: Ракелль — 22 (Петтерссон, Гранлунд), 5:52 — 1:0. Беллоуз — 2 (Браун), 10:04 — 1:1. Кросби — 29 (бол., Гюнцель, Летанг), 26:49 — 2:1. Зукер — 23 (Петтерссон, Малкин), 54:24 — 3:1. Гюнцель — 27 (п.в., Картер, Дюмулин), 58:22 — 4:1. Гранлунд — 10 (Куликов, Рутта), 59:04 — 5:1Вратари: Десмит — Харт (57:11 — 58:22)Штраф: 6-8Броски: 32 (6+15+11) — 32 (14+7+11)

«Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» — 14-е.

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:1

«Баффало» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2 ОТ

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Патрик Кейн и Артемий Панарин, отличившийся в овертайме. Он забил 20-й гол в сезоне и стал второй звездой встречи. Первой звездой встречи стал голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин, отразивший 32 броска из 33.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Скиннер — 29 (Любушкин, Томпсон), 27:52 — 1:0. Кейн — 18 (Миллер, Труба), 31:28 — 1:1. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 62:02 — 1:2Вратари: Луукконен — ШестеркинШтраф: 6-4Броски: 33 (6+13+14+0) — 26 (7+5+11+3)

«Рейнджерс» с 83 очками занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» (69) — 11-й.

«Баффало» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2 ОТ

«Колорадо» — «Аризона» 3:2 ОТ

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 бросков из 20 и стал второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Аризона» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Мальгин — 8 (Хант, Ньюхук), 2:00 — 1:0. Макбэйн — 11 (Крауз, Маччелли), 6:50 — 1:1. Келлер — 27 (Хейтон), 17:18 — 1:2. Маккиннон — 28 (бол., Рантанен, Лехконен), 31:25 — 2:2. Макар — 15 (Маккиннон, Рантанен), 61:38 — 3:2Вратари: Георгиев — ИнгрэмШтраф: 2-6Броски: 44 (12+12+18+2) — 20 (12+8+0+0)

«Колорадо» с 78 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» (57) идет 13-й.

«Колорадо» — «Аризона» 3:2

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 3:1

В составе «Лайтнинг» результативной передачей отметился Никита Кучеров, у Михаила Сергачева два паса, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Пойнт — 42 (Хедман, Сергачев), 26:21 — 1:0. Рэддиш — 17 (Гуттман, Т. Джонсон), 45:23 — 1:1. Пойнт — 43 (Кучеров, Сергачев), 59:00 — 2:1. Хагель — 23 (п.в., Киллорн), 59:58 — 3:1Вратари: Эллиотт — Мразек (59:18 — 59:58)Штраф: 9-7Броски: 37 (7+15+15) — 23 (4+10+9)

«Тампа» с 84 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 50 очками — на 15-й строчке Запада.

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 3:1

«Коламбус» — «Сент-Луис» 2:5

Первой звездой встречи стал нападающий победителей Джордан Кайру, оформивший хет-трик. Российские форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич отметились по результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сент-Луис» — 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) Голы: Саад — 17 (Блэй, Шенн), 7:19 — 0:1. Лайне — 21 (бол., Годро, Бланкенбург), 9:14 — 1:1. Кайру — 27 (Томас, Блэй), 13:38 — 1:2. Блэй — 4 (Саад, Шенн), 18:07 — 1:3. Кайру — 28 (Торопченко), 52:15 — 1:4. Дженнер — 20 (Джонсон, Годро), 55:55 — 2:4. Кайру — 29 (п.в., Томас, Бучневич), 58:43 — 2:5Вратари: Хатчинсон (55:12 — 55:55, 57:23 — 58:43) — ГрайссШтраф: 4-6Броски: 39 (10+7+22) — 24 (9+8+7)

«Сент-Луис» с 63 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» (47) — последний на Востоке.

«Коламбус» — «Сент-Луис» 2:5

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:3

Единственный гол у «Монреаля» забил российский нападающий Денис Гурьянов, которого ранее выменяли у «Далласа». Он забил четвертый гол в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) Голы: Бастиан — 6 (Вуд), 8:24 — 0:1. Хишир — 28 (Сиверсон, Мерсер), 18:59 — 0:2. Гурьянов — 4 (Питлик), 38:23 — 1:2. Татар — 15 (п.в., Хишир, Хэмилтон), 58:30 — 1:3Вратари: Аллен (58:19 — 58:30, 58:58) — ШмидБроски: 24 (8+9+7) — 37 (11+16+10)

«Нью-Джерси» с 92 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (58) — предпоследний.

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 1:3

«Торонто» — «Эдмонтон» 7:4

В составе «Мэйпл Ливз» четыре (1+3) очка набрал Митч Марнер, у форварда «Ойлерз» Коннора Макдэвида три (1+2) очка, он возглавляет снайперскую гонку.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Эдмонтон» — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1) Голы: Аччиари — 12 (Эштон-Риз, Кампф), 3:05 — 1:0. Экхольм — 6 (Бушар, Нюджент-Хопкинс), 3:27 — 1:1. Кейн — 10 (Макдэвид, Сиси), 11:24 — 1:2. Макдэвид — 55 (Бушар, Бьюгстад), 22:33 — 1:3. Марнер — 24, 32:56 — 2:3. Нюландер — 34 (Марнер), 34:49 — 3:3. Таварес — 29 (Мэттьюс), 35:56 — 4:3. Таварес — 30 (бол., Марнер, Нюландер), 38:55 — 5:3. Мэттьюс — 30 (бол., Таварес, Марнер), 50:50 — 6:3. Драйзайтль — 42 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 52:31 — 6:4. Аччиари — 13 (п.в.), 59:10 — 7:4Вратари: Мюррей — Скиннер (57:55 — 59:10)Штраф: 6-20Броски: 38 (14+13+11) — 26 (8+9+9)

«Торонто» с 88 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 80 очками — на шестой строчке.

«Торонто» — «Эдмонтон» 7:4

«Каролина» — «Вегас» 0:4

В составе «Голден Найтс» отметились Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Пол Коттер и Бретт Хауден.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Маршессо — 20 (Пьетранджело), 4:03 — 0:1. Смит — 22 (Карлссон), 37:20 — 0:2. Коттер — 12 (Пьетранджело, Стивенсон), 53:10 — 0:3. Хауден — 4 (п.в., Блюгерс), 58:36 — 0:4Вратари: Андерсен (54:57 — 58:36) — КуикШтраф: 2-2Броски: 33 (15+7+11) — 24 (9+9+6)

«Вегас» лидирует на «Западе» с 86 очками. «Каролина» — на втором месте «Востока» с 94 очками.

«Каролина» — «Вегас» 0:4

«Флорида» — «Виннипег» 4:5 ОТ

В составе «Джетс» форвард Владислав Наместников набрал три (2+1) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Шайфли — 37 (бол., Уилер, Коннор), 6:43 — 0:1. Элерс — 6 (Нидеррайтер, Наместников), 15:03 — 0:2. Ткачак — 29 (бол., Монтур, Верхэге), 16:44 — 1:2. Наместников — 7 (бол., Элерс, Коннор), 19:07 — 1:3. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 24:09 — 2:3. Наместников — 8 (Элерс, Уилер), 32:59 — 2:4. М. Стаал — 3 (Э. Стаал, Райнхарт), 40:33 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Барков, Монтур), 46:24 — 4:4. Шайфли — 38 (Коннор, Шмидт), 64:31 — 4:5Вратари: Бобровский — ХеллибакШтраф: 8-12Броски: 48 (19+17+8+4) — 27 (9+10+6+2)

«Флорида» — «Виннипег» 4:5 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:5

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Расмус Сандин, оформивший ассистентский хет-трик. На счету капитана команды Александра Овечкина голевой пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) Голы: Энгвалль — 13, 5:18 — 1:0. Строум — 16 (Сандин, ван Римсдайк), 6:41 — 1:1. Оши — 17 (Сандин, ван Римсдайк), 19:13 — 1:2. Манта — 10 (Овечкин, Строум), 44:15 — 1:3. Дауд — 11, 52:18 — 1:4. Бэкстрем — 4 (Сандин, Манта), 53:19 — 1:5Вратари: Варламов — КемперШтраф: 8-10Броски: 18 (4+8+6) — 27 (12+8+7)

«Вашингтон» с 71 очком в активе занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» (76) — восьмые.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон» 1:5

«Ванкувер» — «Оттава» 5:2

Главным героем встречи стал нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. 27-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Голы: Кузьменко — 31 (Миллер, Майерс), 15:05 — 1:0. Миллер — 24 (мен., Оман), 24:26 — 2:0. Оман — 4 (Джошуа, Гарлэнд), 30:27 — 3:0. Дрис — 10 (Джошуа, Бризбуа), 46:50 — 4:0. Жиру — 28 (Шабо, Штюцле), 53:39 — 4:1. Холден — 2 (Штюцле, Хэмоник), 55:44 — 4:2. Кузьменко — 32 (бол., п.в., Бесер, Петтерссон), 59:45 — 5:2Вратари: Демко — Сегорд (57:58 — 58:12, 59:29 — 59:45)Штраф: 13-21Броски: 30 (10+8+12) — 20 (5+7+8)

«Ванкувер» — «Оттава» 5:2

«Сиэтл» — «Даллас» 3:4 ОТ

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Хинтц — 32 (Линделл, Хаканпяя), 24:51 — 0:1. Эберле — 15 (Бенайерс, Данн), 27:41 — 1:1. Марчмент — 12 (Сутер, Делландреа), 30:29 — 1:2. Донато — 13 (Спронг, Соуси), 50:03 — 2:2. Бьоркстранд — 14 (бол., Веннберг, Данн), 56:35 — 3:2. Павелски — 17 (Хинтц, Хейсканен), 58:50 — 3:3. Хейсканен — 10 (Доми), 63:26 — 3:4Вратари: Грубауэр — Эттингер (57:54 — 58:50)Штраф: 2-8Броски: 31 (14+9+6+2) — 25 (11+6+7+1)

«Сиэтл» — «Даллас» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» 1:2 Б

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Андерсон — 4 (Виларди, Иафалло), 9:32 — 1:0. Новак — 10 (бол., Гласс), 19:04 — 1:1Победный буллит: ДюшенВратари: Копли — ЛанкиненШтраф: 6-8Броски: 27 (10+6+8+3) — 30 (10+8+7+5)

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 2:5