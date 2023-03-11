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    Овечкин рассказал об изменениях в «Вашингтон Кэпиталз» по ходу сезона

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о перестройке в команде. Форвард также поделился личными целями на ближайшие сезоны в НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Пока мы всё ещё в гонке [за плей-офф], я не собираюсь тратить много сил на размышления о том, что может произойти этим летом. Это сфера ответственности генерального менеджера.

    Моя работа состоит в том, чтобы оставаться топовым снайпером, потому что с возрастом это не становится легче. Часы всегда тикают», — приводит слова Овечкина The Athletic.

    «Вашингтон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице НХЛ Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 баллов.

    Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате нынешнего сезона, забил 36 голов и сделал 25 голевых передач.

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