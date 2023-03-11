Овечкин рассказал об изменениях в «Вашингтон Кэпиталз» по ходу сезона

Нападающийрассказал о перестройке в команде. Форвард также поделился личными целями на ближайшие сезоны в НХЛ.

«Пока мы всё ещё в гонке [за плей-офф], я не собираюсь тратить много сил на размышления о том, что может произойти этим летом. Это сфера ответственности генерального менеджера.

Моя работа состоит в том, чтобы оставаться топовым снайпером, потому что с возрастом это не становится легче. Часы всегда тикают», — приводит слова Овечкина The Athletic.

«Вашингтон» располагается на 11-м месте в турнирной таблице НХЛ Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 баллов.

Овечкин провел 61 матч в регулярном чемпионате нынешнего сезона, забил 36 голов и сделал 25 голевых передач.