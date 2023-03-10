Мартемьянов: Разговор о намерении продлить контракт был, я сказал да

Главный тренервысказался о возможном продлении контракта с новосибирским клубом.

«Скажу честно: разговор о намерениях перед плей-офф состоялся. Я сказал своё "да". Сейчас будет свободное время, будем связываться с агентом. Там уже будем смотреть, как дальше будет.

Ставили ли передо мной задачу? Была, прохождение первого круга. Я считаю, что вполне можно было проходить. Не скажу, что реально, но можно было проходить. Я считаю, что мы во многих матчах играли хорошо.

Но этого для победы в плей-офф маловато. Важно понимать, что каждая ошибка наказывается, что "Авангард" и сделал», — передает слова Мартемьянова Чемпионат.

Напомним, что «Сибирь» проиграла «Авангарду» (4:3 ОТ) в 5-м матче серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции и завершила сезон. Омская команда вышла во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.