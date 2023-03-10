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    «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

    «Авангард» — «Сибирь»: счет матча 4:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» одержал победу над «Сибирью» (4:3 ОТ) и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Первый гол был забит на 32-й минуте встречи. Отличился защитник «Авангарда» Семен Чистяков.

    «Сибирь» сравняла счет спустя 7 минут игрового времени благодаря голу игрока обороны Тревора Мерфи в большинстве.

    Спустя всего минуту гости вовсе вышли вперед. Самым расторопным на пятаке оказался нападающий новосибирской команды Валентин Пьянов — 2:1.

    В самом начале третьего периода лидер «Авангарда» Владимир Ткачев сделал счет равным.

    На 48-й минуте хозяева вновь реализовали большинство. На сей раз отличился защитник омичей Дамир Шарипзянов.

    За 3 минуты до конца третьего периода «Сибири» удалось отыграться. Отличился игрок команды Михал Чайковский.

    Команды довели дело до овертайме, в котором сильнее оказались хозяева. Победную шайбу забил защитник «Авангарда» Зият Пайгин на 62-й минуте встречи.

    После этого матча омская команда выходит в полуфинал плей-офф КХЛ Восточной конференции.

    КХЛ. Плей-офф.
    «Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).
    Голы: Чистяков — 1 (Буше, Найт), 32:04 — 1:0. Мерфи — 2 (бол. Шаров), 39:40 — 1:1. Пьянов — 2 (Мерфи, Шаров), 40:41 — 1:2. Ткачев — 2 (Буше), 43:36 — 2:2. Шарипзянов — 1 (бол. Ткачев), 48:49 — 3:2. Чайковский — 1 (Яковлев, Аланов), 57:16 — 3:3. Пайгин — 2, 62:22 — 4:3Вратари: Демченко — КостинБроски: 26 (8+11+5+2) — 29 (6+8+13+2)Штраф: 6 — 6

    «Авангард» встретится с победителем пары «Автомобилист»«Металлург» (счет в серии 3:2).

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