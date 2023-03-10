«Авангард» — «Сибирь»: счет матча 4:3, обзор голов

Первый гол был забит на 32-й минуте встречи. Отличился защитник «Авангарда» Семен Чистяков.
«Сибирь» сравняла счет спустя 7 минут игрового времени благодаря голу игрока обороны Тревора Мерфи в большинстве.
Спустя всего минуту гости вовсе вышли вперед. Самым расторопным на пятаке оказался нападающий новосибирской команды Валентин Пьянов — 2:1.
В самом начале третьего периода лидер «Авангарда» Владимир Ткачев сделал счет равным.
На 48-й минуте хозяева вновь реализовали большинство. На сей раз отличился защитник омичей Дамир Шарипзянов.
За 3 минуты до конца третьего периода «Сибири» удалось отыграться. Отличился игрок команды Михал Чайковский.
Команды довели дело до овертайме, в котором сильнее оказались хозяева. Победную шайбу забил защитник «Авангарда» Зият Пайгин на 62-й минуте встречи.
После этого матча омская команда выходит в полуфинал плей-офф КХЛ Восточной конференции.
«Авангард» встретится с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 3:2).