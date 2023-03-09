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    Ротенберг: Соперник применял свои грязные канадские приемчики — на провокации ответили голами

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Наставник СКА Роман Ротенберг высказался о победе над минским «Динамо» (6:3) в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина.

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    «Отдельная благодарность команде. Держали удар, все в крови. Соперник применял свои грязные канадские приемчики. Мы на это не повелись — на провокации ответили голами.

    Знаете, есть жизненные понятия, а есть правила игры в хоккей. Наверное, по правилам игры в хоккей в момент броска он ударил в лицо нашему игроку. Но он мог этого не делать. Он это сделал специально. И там получилось на тоненького. Вопрос жизни смерти. Будем наказывать голами за все эти грязные приемчики. Нам не привыкать. Канадцы так играют. Но они тоже должны понимать, что есть какие-то правила.

    Почему когда наши игроки играют в НХЛ, то они себе такого не позволяют? Они сюда приезжают и играют близко к тому, что после них не просто можно здоровье потерять... Будем сильнее, будем держать удар», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

    Таким образом, теперь счет в серии 3:2 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта.

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