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    СКА переиграл минское «Динамо» и вышел вперед в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    В пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ питерский СКА на своем льду обыграл минское «Динамо» со счетом 6:3.

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    На дубли Дмитрия Яшкина и Марата Хайруллина, а также голы Василия Глотова и Никиты Гусева гости смогли ответить точными бросками Виталия Пинчука, Седрика Пакетта и Дмитрия Соколова.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
    Голы: Пинчук — 2 (бол., Спунер, Соколов), 8:43 — 0:1. Яшкин — 3 (бол., Гусев, Ожиганов), 10:16 — 1:1. Глотов — 3 (Л. Комаров), 17:15 — 2:1. Яшкин — 4 (бол., Жафяров, Ожиганов), 39:17 — 3:1. Пакетт — 2 (Козун, Спунер), 46:32 — 3:2. Гусев — 3 (Глотов, Камалов), 47:53 — 4:2. Соколов — 2 (бол., Барберио, Козун), 51:58 — 4:3. Хайруллин — 1 (п.в.), 58:27 — 5:3. Хайруллин — 2 (мен., п.в., Хуснутдинов), 59:48 — 6:3Вратари: Николаев — Колосов (57:09 — 58:27, 58:46 — 59:48)Штраф: 10 — 10Броски: 43 (14+16+13) — 22 (6+9+7)

    Таким образом, теперь счет в серии 3:2 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет в Минске 11 марта..Stat1Match СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо Мн» (Минск) — 6:3 (2:1, 1:0, 3:2)

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