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    Ротенберг: Плей-офф — совершенно новый турнир, всё начинается сначала

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался относительно второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против минского «Динамо» (6:2).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Сильные стороны соперника использовать против самого соперника — это философия дзюдо. Есть уважаемые люди, лидер нашей страны. Мы также используем эти методики, берём пример с лучших.

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    • Важная победа, спасибо команде, сыграли единым кулаком. Я говорил до начала серии, что нам нужна спортивная злость. Плей-офф — совершенно новый турнир, всё начинается сначала. Каждый игрок должен выйти на новый уровень. Сильный соперник, много канадцев. Вы и сегодня, и в предыдущей игре видели канадский стиль, провокации, лезут под кожу. Это хоккей, нам нужно уметь держать удар, не вестись на грязные канадские штучки и на провокации отвечать голами. Это хоккей, часть плей-офф, побеждает всегда команда, которая сильнее духом, дружнее. Сегодня вы это увидели, мы вернулись в игровой режим», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

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    • Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Минске.

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