Ротенберг: Плей-офф — совершенно новый турнир, всё начинается сначала

Главный тренервысказался относительно второго матча первого раунда плей-офф КХЛ против минского(6:2).

«Сильные стороны соперника использовать против самого соперника — это философия дзюдо. Есть уважаемые люди, лидер нашей страны. Мы также используем эти методики, берём пример с лучших.

Важная победа, спасибо команде, сыграли единым кулаком. Я говорил до начала серии, что нам нужна спортивная злость. Плей-офф — совершенно новый турнир, всё начинается сначала. Каждый игрок должен выйти на новый уровень. Сильный соперник, много канадцев. Вы и сегодня, и в предыдущей игре видели канадский стиль, провокации, лезут под кожу. Это хоккей, нам нужно уметь держать удар, не вестись на грязные канадские штучки и на провокации отвечать голами. Это хоккей, часть плей-офф, побеждает всегда команда, которая сильнее духом, дружнее. Сегодня вы это увидели, мы вернулись в игровой режим», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Минске.