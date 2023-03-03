ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»Победа анти-барселонского футбола. Хави пожертвовал стилем ради результата
  • 00:38
    • «Наполи» уступил «Лацио»
  • 00:26
    • Дортмундская «Боруссия» одолела «РБ Лейпциг» и вышла на первое место
  • 20:57
    • «Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона
  • 20:22
    • Медведев обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с Рублевым
    Все новости спорта

    Вудкрофт: СКА нас не обыграл, мы сами себя обыграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск СКА
    Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался относительно поединка против СКА (2:5) в рамках первого раунда плей-офф КХЛ.

    Крэйг Вудкрофт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крэйг Вудкрофт

    «Мы ожидали стремительного начала со стороны СКА, так и получилось. Три гола в первом периоде — это наши подарки им. Мы недостаточно жёстко играли перед своими воротами, проигрывали им борьбу за шайбы. Бум — 0:3 после первого.

    Но мы чувствовали, что всё ещё в игре и можем выкарабкаться, потому что верим в себя. Следующие 40 минут мы смогли вернуться в игру, создавали хорошие моменты в третьем периоде, пару раз попали в штангу. Если бы забили эти моменты, результат мог бы быть другим. Но удача была не на нашей стороне.

    Мы выложились сегодня, но сегодня мы не следовали рецепту победы. Мы сами виноваты. СКА нас не обыграл, мы сами себя обыграли. Это обнадёживает, потому что это мы можем исправить.

  • СКА одолел минское «Динамо» в КХЛ
  • Читайте по теме

    • Не соглашусь, что это было два разных матча по содержанию. Мы подарили СКА три гола в первом периоде, но мы знаем, как они играют, как мы играем. Если бы мы забили свои моменты, игра была бы другой. Так бывает. Мы знали, что легко не будет. Когда я говорю, что мы готовы зажигать, это потому что мы голодны и верим. Главное — составить правильный рецепт победы, мы это сделаем», — приводит слова Вудкрофта «Чемпионат».

    Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Минске.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Рублева с разгромным счетом
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс 4 марта
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Труа — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие