Сборная Словакии победила США на МЧМ-2023 Фото: globallookpress.com
В составе американской команды дублем отметился Тайлер Буше.
Словаки одержали первую победу на турнире и занимают третье место в группе B, набрав три очка в двух матчах. Сборная США идет четвертой — одна победа и одно поражение.
Молодежный чемпионат мира Группа B
Словакия U20 — США U20 — 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Голы: Л. Немец — 1 (Жлнка, Ш. Немец), 2:14 — 1:0. Буше — 1 (Макгроэрти, Готье), 4:42 — 1:1. Бриндли — 1 (Хатсон, Страмел), 6:48 — 1:2. Дворски — 1 (бол., Штрбак, Репчик), 30:01 — 2:2. Бако — 1 (Грох, Кмец), 31:48 — 3:2. Мешар — 1 (Ш. Немец, Сотек), 33:20 — 4:2. Репчик — 3 (Кмец), 50:46 — 5:2. Буше — 2 (Готье, Кули), 55:08 — 5:3. Черник — 1 (п.в., Ш. Немец), 58:53 — 6:3Вратари: Гайян — Мбереко (57:21 — 58:53)Штраф: 33-29Броски: 26 (6+10+10) — 36 (11+10+15)