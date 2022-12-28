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    «Локомотив» одолел «Куньлунь» в гостях

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    «Локомотив» обыграл «Куньлунь» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    Уже на 1-й минуте встречи китайская команда открыла счет. Отличился Люк Локхарт.

    «Локомотив» довольно быстро сравнял счет. Нападающий команды Максим Шалунов реализовал численное преимущество своей команды.

    Спустя 41 секунду после начала второго периода Максим Шалунов сделал дубль и вывел свою команду вперед.

    Тем не менее, «Куньлуню» удалось сравнять счет. Отличился хоккеист команды Винсент Ловерде.

    «Локомотив» вышел вперед в самом начале третьего периода. Александр Полунин вновь вывел свою команду вперед.

    За 6 с половиной минут до конца основного времени нападающий «Локомотива» Денис Алексеев удвоил преимущество ярославской команды и поставил точку в этом матче. Итоговый результат — 4:2 в пользу «Локомотива».

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» (Пекин) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
    Голы: Локхарт — 1 (Лесли, Фу), 01:19 — 1:0. Шалунов — 18 (бол. Чехович, Березкин), 09:10 — 1:1. Шалунов — 19 (бол. Чехович, Березкин), 20:41 — 1:2. Ловерде — 2 (Вон), 35:12 — 2:2. Полунин — 11 (Березкин), 40:39 — 2:3. Алексеев — 5 (Никулин, Иванов), 53:36 — 2:4Вратари: Джурасик — БочаровБроски: 26 (9+5+12) — 41 (17+16+8)Штраф: 10 — 8

    После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место на Западе (64 очка). «Куньлунь» расположился на 10-й строчке (36).

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