Зарипов надеется, что Билялетдинов даст ему шанс проявить себя за «Ак Барс»

Нападающийвыразил надежду на то, что новый главный тренер командыпредоставит ему шанс проявить себя в матчах КХЛ.

67-летний специалист назначен главным тренером до конца сезона-2022/23. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности наставника казанского клуба, останется в команде в роли ассистента.

«Это специалист, который, как мы все понимаем, знает толк в любых нюансах.

Я только вышел с больничного, когда я из-за гриппа неделю провел на карантине, врачи запретили нагрузки, и этот момент подкосил позитивно-спортивный настрой.

Сейчас приступил к тренировкам, постараюсь набрать оптимальную форму.

Думаю, как буду готов, Зинэтула Хайдарович, несомненно, обратит внимание и доверит хотя бы несколько игр, чтобы была возможность проявить себя и доказать, что я достоин места в составе», — приводит слова Зарипова ТАСС.

В текущем сезоне Зарипов провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.