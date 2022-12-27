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    • «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера
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    Зарипов надеется, что Билялетдинов даст ему шанс проявить себя за «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс КХЛ
    Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов выразил надежду на то, что новый главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов предоставит ему шанс проявить себя в матчах КХЛ.

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    67-летний специалист назначен главным тренером до конца сезона-2022/23. Юрий Бабенко, который исполнял обязанности наставника казанского клуба, останется в команде в роли ассистента.

    «Это специалист, который, как мы все понимаем, знает толк в любых нюансах.

    Я только вышел с больничного, когда я из-за гриппа неделю провел на карантине, врачи запретили нагрузки, и этот момент подкосил позитивно-спортивный настрой.

    Сейчас приступил к тренировкам, постараюсь набрать оптимальную форму.

    Думаю, как буду готов, Зинэтула Хайдарович, несомненно, обратит внимание и доверит хотя бы несколько игр, чтобы была возможность проявить себя и доказать, что я достоин места в составе», — приводит слова Зарипова ТАСС.

    В текущем сезоне Зарипов провел 14 матчей за «Ак Барс», в которых отдал три голевые передачи.

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