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    Ковальчук: Когда мы сами себя называем «Красная машина», то это режет слух

    Хоккей Сборная России
    Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук высказал мнение о хоккейной программе национальной команды «Красная машина».

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Сейчас у нас есть программа — "Красная машина". Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем "Красная машина".

    Вашу (обращается к Вячеславу Фетисову.) команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух.

    Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы "зелёненькая" машинка, небольшая (смеётся)», — приводит слова Ковальчука YouTube-канал «Фетисов».

    Напомним, что Илья Ковальчук является советником тренерского штаба сборной России.

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