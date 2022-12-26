Ковальчук: Когда мы сами себя называем «Красная машина», то это режет слух

Бывший нападающий сборной Россиивысказал мнение о хоккейной программе национальной команды «Красная машина».

«Сейчас у нас есть программа — "Красная машина". Я, если честно, не совсем понимаю, почему мы сами себя называем "Красная машина".

Вашу (обращается к Вячеславу Фетисову.) команду, ваше поколение так назвали канадцы, соперники. Когда мы сами себя так называем, то мне это режет слух.

Если мы в последний раз выиграли юниорский чемпионат мира в 2007 году, то мы "зелёненькая" машинка, небольшая (смеётся)», — приводит слова Ковальчука YouTube-канал «Фетисов».

Напомним, что Илья Ковальчук является советником тренерского штаба сборной России.