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    «Нефтехимик» в гостях уступил «Торпедо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Нефтехимик
    Нижегородское «Торпедо» одолело «Нефтехимик» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Алексей Кручинин
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    Алексей Кручинин

    Хозяева матча открыли счет лишь на 51-й минуте. Отличился Артем Михеев с передачи Николая Коваленко.

    Уже в конце третьего периода, за 31 секунду до конца форвард «Нефтехимика» Энтони Камара сравнял счет и перевел игру в овертайм.

    В дополнительном времени сильнее оказались торпедовцы. Николая Коваленко забил победный гол и принес победу для своей команды.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
    Голы: Михеев — 1 (мен. Коваленко), 51:11 — 1:0. Камара — 11, 59:29 — 1:1. Коваленко — 15 (Сато), 63:07 — 2:1Вратари: Кульбаков — ТихомировБроски: 27 (5+11+9+2) — 24 (10+5+8+1)Штраф: 8 — 6

    После этого матча «Торпедо» располагается на 4-м месте Западной конференции (55 очков). «Нефтехимик» остается на последней 11-й строчке на Востоке (37).

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