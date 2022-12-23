ЦСКА на выезде проиграл «Локомотиву»

в Ярославле со счетом 1:3 проиграл. «Железнодорожники» дважды забили в первом периоде, вторая шайба стала победной.

Сначала у хозяев отметились Иван Чехович и Максим Шалунов. Максим Мамин отыграл одну шайбу, но Никита Черепанов снова увеличил отрыв.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Голы: Чехович — 7 (Мисюль, Бычков), 14:27 — 1:0. Шалунов — 17 (Сергеев), 18:27 — 2:0. Мамин — 7 (Григоренко, Дыбленко), 25:51 — 2:1. Черепанов — 1 (Андронов), 37:48 — 3:1Вратари: Исаев — ШарыченковШтраф: 4 — 6Броски: 26 (11+9+6) — 21 (3+13+5)

«Локомотив» набрал 60 очков и остался на втором месте в таблице Западной конференции. ЦСКА идет на 3-й строчке, имея 57 очков в активе.