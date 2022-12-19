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    «Торпедо» в овертайме дожало «Северсталь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Северсталь
    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе победителей отличились форвард Деннис Ян и Николай Коваленко, а также защитник Антон Сизов.

    В составе «Северсталь» дубль оформил защитник Даниил Пыленков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Пыленков — 2 (Петунин, Пилипенко), 2:12 — 0:1. Ян — 10 (Фирстов), 9:30 — 1:1. Пыленков — 3 (Рожков, Думбадзе), 13:09 — 1:2. Сизов — 2 (Дарьин, Конюшков), 28:55 — 2:2. Коваленко — 14 (Кручинин), 60:39 — 3:2Вратари: Кульбаков — СамоновБроски: 35 (10+11+13+1) — 34 (12+14+8+0)Штраф: 10 — 8

    Нижегородская команда набирает 51 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    Клуб из Череповца находится на девятом месте с 38 очками.

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