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    «Салават Юлаев» «всухую» разгромил «Авангард»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей дубль оформил Артем Пименов, еще по шайбе забросили Николай Кулемин, Сергей Шмелев и Станислав Бочаров.

    Вратарь уфимской команды Андрей Кареев не пропустил в третьей игре кряду: его серия без пропущенных шайб составляет 180 минут.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
    Голы: Пименов — 1, 8:02 — 1:0. Кулемин — 3 (бол., Мухамадуллин, Мерфи), 20:31 — 2:0. Шмелев — 6 (Кадейкин, Коледов), 21:09 — 3:0. Пименов — 2 (Санников, Комаров), 42:03 — 4:0. Бочаров — 4 (Кадейкин, Шмелев), 51:44 — 5:0Нереализованный буллит: Дроздов (Салават Юлаев), 52:15 (Вратарь)Вратари: Кареев — Демченко (Галимов, 42:03)Броски: 27 (9+7+11) — 31 (11+11+9)Штраф: 6 — 10

    «Салават Юлаев», одержавший третью победу подряд, 6 октября дома против магнитогорского «Металлурга», а «Авангард» следующую игру проведет 8 октября в Омске также против «Металлурга».

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