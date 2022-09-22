Кудашов: Энергозатратный матч с «Северсталью», много сил отдали

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, быстрая игра, с моментами. Энергозатратный матч, много сил отдали, тем не менее, довольны самоотдачей и работоспособностью игроков, как они отдались и подготовились к игре.

И игра хороша, эмоционально и содержательно. Низкая результативность? Моментов много, но многие ребята молодые еще, волнуются. Уверенность придет.

Сегодня у нас Джиошвили первый гол забил, и Буруянов опять забил», — приводит слова Кудашова сайт КХЛ.

«Динамо» прервало серию из двух поражений подряд. Команда набрала 12 очков в 9 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Запада