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    Кудашов: Энергозатратный матч с «Северсталью», много сил отдали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо Северсталь КХЛ
    Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    «Хорошая, быстрая игра, с моментами. Энергозатратный матч, много сил отдали, тем не менее, довольны самоотдачей и работоспособностью игроков, как они отдались и подготовились к игре.

    И игра хороша, эмоционально и содержательно. Низкая результативность? Моментов много, но многие ребята молодые еще, волнуются. Уверенность придет.

    Сегодня у нас Джиошвили первый гол забил, и Буруянов опять забил», — приводит слова Кудашова сайт КХЛ.

    «Динамо» прервало серию из двух поражений подряд. Команда набрала 12 очков в 9 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Запада

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